ಸೆ.13ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ಪರ್ವ-2025 ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಭ್ರಮ
ಉಡುಪಿ, ಸೆ.9: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಕ್ಷರಸಿಕರಿಗಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇರು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ, ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆ.13ರ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:00ಕ್ಕೆ ‘ತಿತ್ತಿತೈ-ಯಕ್ಷ ಪರ್ವ 2025’ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ಯಕ್ಷಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.ಮೊದಲ ಪ್ರಸಂಗ ‘ದಮಯಂತಿ ಪುನಃ ಸ್ವಯಂವರ’. ಕೆರೆಮನೆ ಪರಂಪರೆಯ ಋತುಪರ್ಣ-ಬಾಹುಕ ಜೋಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ, ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡದಕುಳಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ (ಬಾಹುಕ) ಮತ್ತು ಬಳ್ಕೂರು ಕೃಷ್ಣ ಯಾಜಿ (ಋತುಪರ್ಣ) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದಮಯಂತಿ ಯಾಗಿ ನೀಲ್ಕೋಡ್ ಶಂಕರ ಹೆಗಡೆ, ಸುದೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಅಶೋಕ್ ಭಟ್, ಚೇದಿರಾಣಿಯಾಗಿ ಪಂಜು ಬಗ್ವಾಡಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವತಿಗಳಾಗಿ ಕೊಳಗಿ ಕೇಶವ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ, ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾಟಕ್-ಕುಂಜತ್ತಾಯರು ಜೋಡಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಪ್ರಸಂಗ ‘ಭೃಗು ಶಾಪ’. ಶ್ರೀಧರ್ ಡಿ.ಎಸ್. ರಚನೆಯ ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮುದೆ, ಜಲವಳ್ಳಿ, ಸೀತಾರಾಮಕುಮಾರ್ ಮುಂತಾದವರು ಪಾತ್ರವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಸಂಗ ‘ಕೃಷ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪ’. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲ್ ಆಚಾರ್ ಮತ್ತು ಕೊಳಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಜೋಡಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.