ಆ.30ರಂದು ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಉಡುಪಿ, ಆ.28: ಉಡುಪಿಯ ಸಿಎಸ್ಐ ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ಸ್ಮಾರಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ)ಯಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಘಟಕ (ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಯುನಿಟ್)ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆ.30ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಚಾಪೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಸ್ಐ ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ಸ್ಮಾರಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಸುಶಿಲ್ ಜತ್ತನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಡುಪಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕರೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ ಡಾ.ಜತ್ತನ್ನ, ಇಂದು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್) ರೋಗಿಗಳು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಈ ರೋಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಭಾರತ ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮಾರಕ ರೋಗವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರತಿ 4 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಬ್ಬ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಎಂಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಸಾಯುತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಟಲು ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ತೊಂದರೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ರೋಗಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ತಜ್ಞರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಬೇಕು ಆಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಏನೇ ಸಂಶಯ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಅವರು ವೈದ್ಯರಿಂದ ತಪಾಸಣೆಗೊಳಗಾಗಬೇಕು. ಉಡುಪಿ-ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಮೆಮೋಗ್ರಫಿ ಯುನಿಟ್ ಇರುವ ಮೂರನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಮ್ಮದು. ಇದನ್ನು ಲಾಭದಾಸೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂದು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲೇ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋದನೆಯಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ (30ರಿಂದ 40ವರ್ಷ) ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ತಪಾಸಣೆಗೆ ಬೇಗ ಬಂದಷ್ಟು ಇದರಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಆ.30ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ವರೂಪ ಟಿ.ಕೆ. ಮೆಮೋಗ್ರಫಿ ಯುನಿಟ್ನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಸ್ಐ ಕೆಎಸ್ಡಿಯ ಖಜಾಂಚಿ ವಂ.ಐವನ್ ಡಿಸೋನ್ಸ್, ಭಾರತಿ ಹೇಮಚಂದ್ರ, ಡಾ.ದೀಪಾ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ತನುಜಾ ಮಾಬೆನ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವರು ಎಂದರು.
ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರೋಹಿ ರತ್ನಾಕರ್, ಆಪರೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.