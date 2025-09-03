ಸೆ.7ರಂದು ತೊಟ್ಟಂ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಸಂತೆ
ಮಲ್ಪೆ, ಸೆ.3: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್ ತೊಟ್ಟಂ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯೋಗ, ಸಂತ ಆನ್ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ, ತೊಟ್ಟಂ ಇವರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಸಂತೆ -2025 ದೇವಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೆ.7ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:15ರಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೆ.8 ಮೇರಿ ಮಾತೆಯ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂದವರು ತೆನೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಒಂದೇ ಚಪ್ಪರದೊಳಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಬೆಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಯೋಜಕರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ತರಕಾರಿ ಸಂತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ತರಕಾರಿ ಸಂತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೈಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ತೊಟ್ಟಂ ಘಟಕದ ಆಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೀಣಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
