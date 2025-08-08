ಉಡುಪಿ ಕಲ್ಸಂಕ ಜಂಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ
ಉಡುಪಿ: ಉಡುಪಿ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಸಂಕ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಸಂಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮಣಿಪಾಲ, ಮಣಿಪಾಲದಿಂದ ಉಡುಪಿ ಕಡೆ, ಅಂಬಾಗಿಲು ಗುಂಡಿಬೈಲು ಕಡೆಯಿಂದ ಉಡುಪಿ ನಗರದ ಕಡೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವ ಕಲ್ಸಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ದಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯತಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಎಸ್ಪಿ ಡಾ.ಅರುಣ್ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಅಂಬಾಗಿಲು ಕಡೆಯಿಂದ ಉಡುಪಿ ನಗರ ಕಡೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಕಡಿಯಾಳಿಯಿಂದ ಯು ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗೆ ಮತ್ತು ಮಣಿಪಾಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಗುಂಡಿಬೈಲು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಯು ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಸೇತುವೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ:
ಕಲ್ಸಂಕ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಅಂಬಾಗಿಲು ತಿರುಗುವಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸಂಕ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 49 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2025 -26ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರಸಭಾ ನಿಧಿಯ ಅಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇದೀಗ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸೇತುವೆಯ ಮೂಲಕ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉಡುಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಣಿಪಾಲ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಹರಿರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ:
ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲ್ಸಂಕ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಕಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಂಚಾರ ದ್ವೀಪವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಹರಿರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.