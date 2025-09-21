ಅಂಕೋಲ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೀಘ್ರ: ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ
ಉಡುಪಿ, ಸೆ.21: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಂಕೋಲ- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಡುವೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಯನ್ನು 17,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗು ವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಡುಪಿಯ ಇಂದ್ರಾಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಅಂಕೋಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ 50ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರಕಾರ ಶೀಘ್ರವೇ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು.
17,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಾರರ ನೇಮಕವಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟಿನ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅದೀಗಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಅಂಕೋಲ- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಈಗಲೂ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅಂಕೋಲ ಹೇಗಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿನ ಬಂದರು ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ ಬಹುದು ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಗತಿ ಎನಾಗಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯಕ. ಬಂದರು ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧಕ- ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೋಮಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.
ನೀವೊಮ್ಮೆ ಗುಜರಾತ್, ತಮಿಳುನಾಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ, ಅವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು, ಕಾರವಾರ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ನಿಗಮದ ಕುರಿತು, ಅದರ ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ, ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾ ಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಮತ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೋವಾ, ಕೇರಳ, ಪುದುಚೇರಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಸಾದಕ-ಬಾಧಕ ಎರಡೂ ಇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನ್ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪು ಕೊಡುತಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶೀಘ್ರವೇ ಮಾಡುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸೃತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯು ತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ನಿಗಮದ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಹಮತ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೋಮಣ್ಣ ಆಶಾವಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಉಡುಪಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದಿಂದ ಎನ್ಓಸಿ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಮೇಲೆ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಣತಿ ನಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸೋಮಣ್ಣ, ಇದು ತಲೆ ಅಥವಾ ಬಾಲವಿಲ್ಲದ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಸರಕಾರ ಎಂದು ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಘನತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಈ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಇತರರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಲಿಂಗಾಯತರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ವಾದದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಾತಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಎಂದು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಎಂದು ಬರೆಯಬೇಕು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರು ಧರ್ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ, ಏಳನೆಯದು ಇಲ್ಲ. ಜನರನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿಭಜನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯ ಬೇಕು ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ ಸೋಮಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಪಡಿಸಲು, ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.