ಕಾರ್ಕಳ: ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡೇ ಆಚರಣೆ
ಕಾರ್ಕಳ: ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನರರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಅಭಿರಾಮ್ ಪಿ. ಯನ್ ಅವರು “ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ತಡೆ ಹಾಗೂ ಆರೈಕೆ” ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.
ಡಾ. ಅಭಿರಾಮ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ – “ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನರರೋಗ. ವಯೋವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು . ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚೇತನ್ ನಾಯಕ್ ವಂದಿಸಿದರು .
ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.
