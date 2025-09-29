ಕಾರ್ಕಳ : ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡಿಗೆ
ಕಾರ್ಕಳ : ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಕಳ ರಾಕ್ ಸಿಟಿ, ರೋಟರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜು, ರೋಟರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಸರಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇವರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಡಾll ಟಿ ಎಂ ಎ ಪೈ ರೋಟರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೃದಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡಿಗೆ ಜಾಥ ವು ಅನಂತಶಯನ ವೃತ್ತ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂಡಿಮಠ ಮೂಲಕ ಡಾll ಟಿ ಎಂ ಎ ಪೈ ರೋಟರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಕಾರ್ಕಳ ಶಾಸಕ ವಿ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಜಾಥವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೈದು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಕಳದ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಆರ್, ರೋಟರಿ ಸಹಾಯಕ ಗವರ್ನರ್ ರೋl ವಿಘ್ನಶ್ ಶೆಣೈ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಡಾll ಭರತೇಶ್ ಆದಿರಾಜ್ ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯರು ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರು.
ತದನಂತರ ನಡೆದ ಸಭಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ‘ ದಿನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಡಾll ಭರತೇಶ್ ಆದಿರಾಜ್ ರವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾll ಮುರಳೀಧರ್ ಎಂ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರು. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಆರ್. ರವರು ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅತೀ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ರೋಟರಿಯ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು, ಕೆಎಂಸಿ ಮಣಿಪಾಲದ ಹೃದ್ರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾll ಸಾವಿಯೋ ಪಿ.ಡಿ‘ಸೋಜರವರು ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು, ರೋಟರಾಕ್ಟ್ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಣ್, ರೋಟರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಸರಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯಧಿಕಾರಿ ಡಾll ಕೀರ್ತಿನಾಥ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭಾoಶನೆ ಮಾಡಿದರು,ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೋl ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾದ ರೋl ಗಣೇಶ್ ಬರ್ಲಾಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರು, ರೋl ರಾಜೇಶ್, ರೋl ಹರೀಶ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನುಷಾ ಪ್ರಭು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು,ರೋಟರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲಕ್ಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು, ಆಶ್ಲನ್ ಅಲ್ಮೆಡಾ ರವರು ವಂದಿಸಿದರು.