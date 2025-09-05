ನಾವೆಲ್ಲ ಗೌರಿಯಾಗುವ ಬದ್ಧತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸೋಣ: ಪ್ರೊ.ಫಣಿರಾಜ್
ಕುಂದಾಪುರ, ಸೆ.5: ಹತ್ಯೆಯಾದ ಗೌರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಬದುಕಿದ ಗೌರಿಯವರ ಬದುಕು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಮನವಾದಾಗ ಅಂತಹವರ ಪರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಗೌರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೂ ಗೌರಿಯಾಗುವ ಬದ್ಧತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಚಿಂತಹ ಪ್ರೊ.ಫಣಿರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ‘ಗೌರಿಯಕ್ಕನ ನೆನೆಯೋಣ’ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಪ್ಲೈ ಓವರ್ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
1992ರಿಂದ 2022ರ ನಡುವಿನ 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಸಹಿತ ಭಾರತದ 61 ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹತ್ಯೆ ಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಜೆ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೊಲೆಯಾ ಗುತ್ತಿ ರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಖೇದಕರ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಗೌರಿ ಹತ್ಯೆ ಬಳಿಕ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 262 ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಪೈಕಿ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ತ್ವರಿತಗತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 17 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹದಂತೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದು ಶಿಕ್ಷೆಯಾದರೆ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಇತರ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಾವಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಸರಕಾರ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರೊ.ಫಣಿರಾಜ್ ನುಡಿದರು.
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ವಿಚಾರವಾದಿ ಡಾ. ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಗೌರಿ ಕೇವಲ ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿದ ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಕೋಮುವಾದ ತುಂಬಿದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಲೇಖನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ, ಸೈದ್ದಾಂತಿಕವಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದವರು ಎಂದರು.
ಪುರುಷಾಧಿಕಾರವಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ತನ್ನ ಒಡನಾಡಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತ ರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಮಾದರಿ ಎಂದ ಡಾ.ಹೆಗ್ಡೆ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದಿಗಳ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಗತ್ಯ. ಗೌರಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಅವರೊಂದು ಸಂಕೇತ ಎಂದರು.
ವಿಚಾರವಾದಿಗಳಾದ ಉದಯ ಗಾಂವ್ಕರ್, ಹಯವದನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇರ್ಳೆ ಎ., ಪ್ರಮುಖರಾದ ಇದ್ರೀಸ್ ಹೂಡೆ, ವಿನೋದ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಬು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಜಾವರ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಖಾರ್ವಿ, ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಗಣೇಶ್ ಕೊರಗ, ದಸಂಸ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಂಜುನಾಥ ಗಿಳಿಯಾರು, ರಾಜು ಬೆಟ್ಟಿನಮನೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ವಿ.,ನರಸಿಂಹ,ಚಿಂತಕ ಶಂಕರ್ ಕೆಂಚನೂರು ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.