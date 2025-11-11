ಕುಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಂಟಕವಾದ ದುರಾಡಳಿತ : ವಿ.ನರಸಿಂಹ
ಕುಂದಾಪುರ, ನ.11: ಕುಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಂಟಕವಾದ ದುರಾಡಳಿತವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ (ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾದಿ) ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆ ಎದುರು ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಪಿಐಎಂ ಮುಖಂಡ, ಕುಂದಾಪುರ ಪುರಸಭಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ನರಸಿಂಹ ಅವರು, ಯುಜಿಡಿ ಯೋಜನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಜನರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುವ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪುರಸಭೆಯೇ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಯುಜಿಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುಂದಾಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಜನರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಲ್ಪನೆಯಿರುವವರು ಗೆದ್ದು ಆಡಳಿತ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆಯಿಲ್ಲ. ಪುರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತೋರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ, ಜನಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅರ್ಹರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.
ಸಿಪಿಎಂ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರೇಶ್ ಕಲ್ಲಾಗರ ಮಾತನಾಡಿ, ಪುರಸಭೆ ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದಿದೆ. ಯುಜಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪುರಸಭೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರಾಹಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಂತಾಗಿದೆ. 48 ಕೋಟಿ ರೂ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಹಣವಲ್ಲ. ಜನರ ಬೆವರಿನ ದುಡ್ಡು. ಜನರ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗವಾಗದೆ. ಉತ್ತಮ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕುಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆನಂದ್ ಜೆ. ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಬಲಿಯಾದವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವಿ., ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಚ್.ನರಸಿಂಹ, ಪುರಸಭಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ನರಸಿಂಹ, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮಹಾಬಲ ವಡೇರಹೋಬಳಿ, ಸಿಪಿಐಎಂ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜನವಾದಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೀಲಾವತಿ, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಶಂಕರ್, ಸುರೇಂದ್ರ ಎಚ್., ಬಲ್ಕೀಸ್, ರವಿ ವಿ.ಎಂ., ರಾಜ ಬಿಟಿಆರ್, ರಾಜು ದೇವಾಡಿಗ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇರ್ಳೆ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ
ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ ಆಧ್ಯತೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ಈಗ ಸೂಚಿಸಿದ ಜನನಿಬಿಡ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಖಾಸಗೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬದಲು ಪುರಸಭೆಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.
ಪುರಸಭೆಯ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕೂಡಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ, ಸಂಗಮ್ನಿಂದ ಬಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕುಂದಾಪುರದ ಎಲ್ಲಾ ಆಟೋ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಂಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ದಾರಿದೀಪ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಬೇಕು. ನಗರದ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಎಲ್ಲಾ ತೋಡುಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು.