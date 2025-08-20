ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ಕಾರ್ಕಳ, ಹೆಬ್ರಿಯ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮನೆ, ತೋಟಗಳು
ಉಡುಪಿ, ಆ.20: ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳವಾರ ಬೀಸಿದ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕು ವಸ್ತುಶ: ನಲುಗಿಹೋಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು ಧರಾಶಾಹಿಯಾಗಿವೆ. ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಗೊಂಡಿರುವ ವರದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಂತೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ರುದ್ರ ನರ್ತನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 18 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಗ್ರಾಮದ ಪೇರಲ್ದಬೆಟ್ಟು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕು ಚಾರಾ ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತ ಹೆಗ್ಡೆಯವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ತೋಟದ ಮರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಧರಾಶಾಹಿಯಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಚಾರಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಮಾರ ನಾಯ್ಕ, ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೋವಿಂದ ಪೂಜಾರಿ, ಕಾಳಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುದ್ರಾಡಿಯ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ತೋಟಕ್ಕೂ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮೂರೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಾನಿಯ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೆಂಜಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ತನ್ನ ಅಟ್ಟಹಾಸ ತೋರಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ರತ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅರುಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಾರತ ಆಳ್ವ, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂತಾದವರ ಮನೆಯ ತೋಟಗಳಿಗೂ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಾಮಕ್ಕಿಯ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾರಾದ ರಾಧಾ ಪೂಜಾರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಳಿ- ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಮಾರು 30 ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಆರು ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ 35ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಮೂರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಿರು ವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸೋಮವಾರ- ಮಂಗಳವಾರ ಬೀಸಿದ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 17 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಾನಿಯಾಗಿ ರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ತಗ್ಗಿದ ಮಳೆ: ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಇಂದು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 10ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ವಿಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತೆ ಹಿಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 8 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.