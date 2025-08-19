ಸಾಣೂರು ಯುವಕ ಮಂಡಲ (ರಿ.) ವತಿಯಿಂದ ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಕಾರ್ಕಳ : ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಾಣೂರು ಯುವಕ ಮಂಡಲ (ರಿ.) ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾಣೂರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ ರೈ ಕಲಾವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು.
ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಲ್, ಓ.ಎನ್.ಜಿ.ಸಿ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಸ್ ಸಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.
ಸಾಣೂರ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾ ಪೋಷಕರಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆನ್ನಯ್ಯಬೆಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ನಾಯಕ್, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ರತ್ನಾಕರ್ ಕಾಮತ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟು, G1 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಲಕರಾದ ಜೀವನ ರಾವ್, ಮತ್ತು ಕವಿತಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸಾಣೂರು, ಮಂಡಲದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ರಾಘು ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಡಿವಾಳ, ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶಾಶ್ವತ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ರಾಮದಾಸ್ ಭಟ್, ಮಂಡಲದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸುನೀಲ್ ಕುಲಾಲ್, ಸತೀಶ್ ಮಡಿವಾಳ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿನೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ, ಜಿತೇಶ್ ರಾವ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಪ್ರಸನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ,ಮುರಳಿಧರ ಸುವರ್ಣ, ಜಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ರಾವ್, ಜಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಸುವಿತ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಬಹುಮಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಾಚಿಸಿದರು. ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. 3 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮತ್ತು 3 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಎರಡು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 32 ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
3 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಕ್ಷ್ ಎಸ್. ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಥಮ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ 3 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತನಿಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಥಮ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.