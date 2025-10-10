ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ಗೆ ಮನವಿ
ಉಡುಪಿ, ಅ.10: ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ, ತುಟ್ಟಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಫೆಡರೇಶನ್(ಸಿಐಟಿಯು) ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ ಇಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ ಲಾಡ್ ಅವರನ್ನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿತು.
2018ರಿಂದ 2024ರವರೆಗೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಬೀಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಈವರಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೀಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೇ ವಿಳಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟು 1000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬೀಡಿ ರ್ಕಾುಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೀಡಿ ಮಾಲಕರ ಪ್ರಸ್ತಾಪದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಕನಿಷ್ಟ ಕೂಲಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 2024 ಎಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಸಾವಿರ ಬೀಡಿಗೆ 270ರೂ. ಕನಿಷ್ಟ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು 17.04ರೂ.ನಂತೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ತೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರೂ ಬೀಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಪಾವತಿಸಲಿಲ್ಲ.
2025ರ ಎಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಕನಿಷ್ಟ ಕೂಲಿಗೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ 14.88ರೂ. ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು 301.92ರೂ.ನಂತೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಬರೀ 284.88ರೂ.ನಂತೆ ಮಜೂರಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಬೀಡಿ ರ್ಕಾುಕರಿಗೆ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಏರಿಕೆಯಾದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ತೆಯನ್ನು 2025ರ ಕನಿಷ್ಟ ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸದೆ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀಡದೆ ಮಾಲಿಕರು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ತಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಿಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಜೆಂಡಾ ಇಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಜಂಟಿ ಸಭೆ ಮಾಡ ಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಪ್ರಸಾದ್ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್, ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಎಂ.ಎ.ಗಪೂರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಫೆಡರೇಶನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಮೇಶ್ ಕುಂದರ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಕವಿರಾಜ್ ಎಸ್.ಕಾಂಚನ್, ಮುಖಂಡರಾದ ನಳಿನಿ ಎಸ್., ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಯುನಿಯನ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೃಷ್ಣ ರೈ, ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು