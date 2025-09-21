ಗಣತಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಸುನಿಲ್ ಆಗ್ರಹ
ಉಡುಪಿ, ಸೆ.21: ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದ ಗಣತಿಗೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಸಿಎಂ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು 15 ಗಡುವಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರಕಾರ ಮರು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗಣತಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಾರ್ಕಳ ಶಾಸಕ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮರು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿ, ಅಗತ್ಯ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು ಮುಂದುವರಿಯ ಬೇಕು ಎಂದ ಅವರು, 47 ಹಿಂದೂ ಉಪಜಾತಿಗಳ ಜೊತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರಕಾರವಾಗಲೀ, ಆಯೋಗವಾಗಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೈಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇದೀಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೋಪ್ ಆಗಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಟಿಪ್ಪು ಪೋಷಾಕು ಧರಿಸಿ, ಈಗ ಪಾದ್ರಿ ರೂಪದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಮುಲ್ಲಾ ಪಾದ್ರಿಗಳ ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗಲು ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಫಾದರ್ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಆಗಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಿಂದೆ ಯಾರದೋ ಓಲೈಕೆ ಅಡಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಿತ ಅಡಗಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಆಶಯವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಸರಕಾರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಉಪಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿರೊಧ ನಡುವೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಜನ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಕೈಬಿಡಬೇಕು.ಗೊಂದಲದ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಜಾತಿ ಜೊತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೆಸರು ತೆಗೆಯುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊಂದಲದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ದುರಂತ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಒಡೆದ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗೆ ಹಲವು ಒಳಪಂಗಡವಾಗಿದೆ ಎಂದವರು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಮೂಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಮಗೀಗ ಮರೆತುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುನಿಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ. ಧರ್ಮ ಹಿಂದು ಎಂದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಠಾಧೀಶರನ್ನು, ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕರನ್ನು ಮನ ಒಲಿಸಿ ಹಿಂಧು ಧರ್ಮ ಎಂದು ಬರೆಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.