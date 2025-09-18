ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಕಳ ರಾಕ್ ಸಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇ ಆಚರಣೆ
ಕಾರ್ಕಳ : ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಕಳ ರಾಕ್ ಸಿಟಿಯ ವಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಹಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಿ ಕೆ ಪೈ ಯವರ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ನಿಟ್ಟೆ ಮಹಾಲಿಂಗ ಅಡ್ಯoತಾಯ ಸ್ಮಾರಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ರೋl ಡಾll ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸರ್ ಎಮ್. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಆಧುನಿಕ ನವ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಎಂದರು.
ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾoಶುಪಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೃತ್ತಿ ಸೇವಾ ಸಭಾಪತಿ ರೋl ಗಣೇಶ ಬರ್ಲಾಯ ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.
ಸನ್ಮಾನಿತರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರೋl ಹರೀಶ್ ಅಂಚನ್ ರವರು ವಾಚಿಸಿದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಶೃತಿ ಕೆ ಶಿಂಧೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೈದರು, ರೋl ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೋl ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಂದಿಸಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿತು.