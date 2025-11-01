ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿ ಕೈ ಇರುವುದು ನಮ್ಮದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ: ಅಕ್ಷಯ ಗೋಖಲೆ
ಕಾರ್ಕಳ : ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿ ಕೈಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿ ಕೈ ಇರುವುದು ನಮ್ಮದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವಿವೇಚನೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕಾರ್ಕಳದ ಹೆಸರಾಂತ ವಾಗ್ಮಿ ಅಕ್ಷಯ ಗೋಖಲೆ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಎಸ್ ವಿ ಟಿ ವನಿತಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೌಲ್ಯ ಸಂಗಮ ವರ್ಷದ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ "ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ" ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.
ಬದುಕು ಎನ್ನುವುದು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಎಂತಹ ಬದುಕು, ಎಂತಹ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕುತಿದ್ದೇವೆ, ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವುದು ನಮ್ಮದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಬದುಕು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು . ಆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿಯ ಸಂದರ್ಭದ ಟೀನೇಜ್. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದುದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಎನ್ನುವ ಎರಡು ಆಲೋಚನೆಗಳು. ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಬರಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರಬಾರದು. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, 'ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವರಂತೆ ಇರಬೇಕು' ಎನ್ನುವಂತೆ ಸಮಾಜ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ ,ಆಲೋಚನೆಗಳು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನತೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ನೇಮಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ.ಕೆ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಯೋಗೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಎಸ್ ವಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಕೆ.ಪಿ ಶೆಣೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ಅಂಕಿತ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಿ ಬಿ ಆಯಿಷಾ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದಿಸಿದರು. ಸಾನ್ವಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.