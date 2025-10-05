ಉಡುಪಿ: ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ಯಾಕೂಬ್ ಶೈಖ್ ಅಹ್ಮದ್ ನಿಧನ
ಉಡುಪಿ: ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿ, ಕಾಪು ತಾಲೂಕಿನ ತೆಂಕ ಎರ್ಮಾಳ್ ನಿವಾಸಿ ಯಾಕೂಬ್ ಶೈಖ್ ಅಹ್ಮದ್ (87) ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಅಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಅ.4ರಂದು ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು 1964ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಾಮಿಯ ಮಸೀದಿಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಟೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಹಿತಚಿಂತಕರಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಇವರು ಉಡುಪಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಎರ್ಮಾಳ್ ನಿಮ್ರಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ತೆಂಕ ಎರ್ಮಾಳ್ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ಡಿದ್ದರು.
ಮೃತರು ನಾಲ್ವರು ಪುತ್ರಿಯರು, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.
