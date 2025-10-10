ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಪಾಲೆ ಬಹಿರಂಗ ವಿರೋಧ
ಆನಂದಿಬೆನ್ ಪಟೇಲ್ PC: x.com/ndtvindia
ವಾರಾಣಾಸಿ: ಮಹಿಳೆಯರು ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಪಾಲೆ ಆನಂದಿಬೆನ್ ಪಟೇಲ್ ಬಹಿರಂಗ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರಾಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವೊಂದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಹಿಂಸೆಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧ ಬೇಡ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
"ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಇರಿ" ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಆಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, "ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು 50 ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ಕಾಶಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ 47ನೇ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಿಂಸೆ ಕುರಿತ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅವರು, "ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂಥ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ; ಇದು ನನಗೆ ನೋವು ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, "ಮಹಿಳೆಯರ ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬಲಿಯಾ ಜನನಾಯಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ, "ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 15- 20 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯರು ಅನಾಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಜತೆ ಸಾಲು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು" ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.