ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧನೊಬ್ಬನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ, ಥಳಿಸಿದ ನಕಲಿ ಗೋರಕ್ಷಕರು !

► Bjp govt is mute spectator to attacks on Muslims: Rahul Gandhi