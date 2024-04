"ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಸ್ಮಶಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದೆಯೇ"

► "ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ - Nation Wants To Know"

► "ಈಗಲಾದರೂ ದೇಶದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಿರಾ"

►► ಶಿವಸುಂದರ್ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿ