ಏಶ್ಯಕಪ್ ವಿಜೇತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಗಳು
1984 – ಭಾರತ
ರೌಂಡ್-ರಾಬಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು.
1986 – ಶ್ರೀಲಂಕಾ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ 5 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತ್ತು.
1988 – ಭಾರತ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 6 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ
1990 – ಭಾರತ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 7 ವಿಕೆಟ್ ಗೆಲುವು
1995 – ಭಾರತ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್ ಗೆಲುವು
1997 – ಶ್ರೀಲಂಕಾ
ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್ ಗೆಲುವು
2000 – ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎದುರು 39 ರನ್ ಜಯ
2004 – ಶ್ರೀಲಂಕಾ
ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ 25 ರನ್ ಗೆಲುವು
2008 – ಶ್ರೀಲಂಕಾ
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ 100 ರನ್ ಗೆಲುವು
2010 – ಭಾರತ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 81 ರನ್ ಜಯ
2012 – ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 2 ರನ್ ಜಯ
2014 – ಶ್ರೀಲಂಕಾ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ 5 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ
2016 – ಭಾರತ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್ ಗೆಲುವು
2018 – ಭಾರತ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 3 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ
2022 – ಶ್ರೀಲಂಕಾ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 23 ರನ್ ಗೆಲುವು
2023 – ಭಾರತ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 10 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ