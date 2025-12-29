60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿತ್ಯವೂ ಶುಂಠಿ ಜಗಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಶುಂಠಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಮನ ನೀಡಬಹುದೇ ವಿನಾಃ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ
ಶುಂಠಿಯ ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಸಿರಾಟ ಲಾಭವಿದೆಯೆ?
ಔಷಧಿಯಂತೆ ಶುಂಠಿ ಕಿವುಚಿದ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಬಹುದು. ಶೀತ ಗಾಳಿಯ ಲಘುವಾದ ಉಬ್ಬಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ನಿತ್ಯವೂ ಶುಂಠಿ ಅಗಿಯವುದರಿಂದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮವಿದೆಯೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿತ್ಯವೂ ಶುಂಠಿ ಜಗಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ಅತಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಉರಿಯಬಹುದು.
ಶುಂಠಿ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಯಾವುದರತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು?
ಶುಂಠಿಯ ಪ್ರಮಾಣದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. 2-3 ಸಣ್ಣ ಚೂರುಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ಅಗಿಯುವ ಬದಲು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಶುಂಠಿ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು.