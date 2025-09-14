ಮಂಗಳೂರು: ದಸರಾ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ
ಮಂಗಳೂರು, ಸೆ.14: ನಗರದ ಮಂಗಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಯು.ಎಸ್ ಮಲ್ಯ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ನಡೆದ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಮಟ್ಟದ ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಗ್ರೀಕೊ ರೋಮನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗೊಂಡ 21 ವಿಭಾಗಗಳ ಪೈಕಿ ದ.ಕ. 9ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು 8ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮಹಿಳೆಯರ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ನ 10 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಪೈಕಿ 6ರಲ್ಲಿ ದ.ಕ. ಚಿನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕುಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಪುರುಷರ 125 ಕೆಜಿ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಗ್ರೀಕೊ ರೋಮನ್ 97+ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ 76 ಕೆಜಿ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು.
*ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: ಪುರುಷರ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್:125 ಕೆಜಿ: ಕಾರ್ತಿಕ್ (ದಕ)1, ಸುದರ್ಶನ್ (ದಕ)2, ಹರ್ಷಿತ್ (ಉಡುಪಿ)3; 97 ಕೆಜಿ: ಮನೋಜ್ (ಮಂಡ್ಯ)1, ಶಂಕರ್ (ದಕ)2; 92 ಕೆಜಿ: ದರ್ಶನ್ ಎ.ಎಸ್ (ಮೈಸೂರು)1, ರಜಿತ್ (ದಕ)2, ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ (ಮಂಡ್ಯ)3; 86ಕೆಜಿ: ಸಂಜಯ್ ಚಂದ್ರ (ಮೈಸೂರು)1, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ (ಮಂಡ್ಯ)2, ಪ್ರತೀತ್ (ದಕ)3; 79 ಕೆಜಿ: ಮುಹಮ್ಮದ್ ಎಫ್. (ಮೈಸೂರು)1, ಮನೋಜ್ (ದಕ)2, ಶಿವರಾಜ್ (ದಕ), ಶಶಾಂಕ್ ರಾಜ್ (ಮೈಸೂರು)3; 74 ಕೆಜಿ: ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ (ಮೈಸೂರು)1, ಗಗನ್ (ದಕ)2, ನಿಶಾಂತ್ ಗೌಡ (ಮಂಡ್ಯ), ಸಜ್ಜನ್ (ಉಡುಪಿ)3; 70 ಕೆಜಿ: ಸೂರಜ್ (ಮಂಡ್ಯ) 1, ಮನೋಜ್ (ದಕ)2, ಮೋಹನ್ (ಮೈಸೂರು), ಪವನ್ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು)3; 65ಕೆಜಿ: ಗುರುರಕ್ಷಣ್ (ಮೈಸೂರು) 1, ನಿಖಿಲ್ (ದಕ)2, ಚೇತನ್ರಾಜ್ (ಹಾಸನ), ರಂಜನ್ (ದಕ)3; 61 ಕೆಜಿ: ಅರುಣ್ (ದಕ)1, ಹರ್ಷಿತ್ (ಮಂಡ್ಯ)2, ದಿಶಾಂತ್ ಗೌಡ (ಮೈಸೂರು)3; 57 ಕೆಜಿ: ರಘುನಾಥ್ (ದಕ)1, ಪ್ರಕಾಶ್ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು)2, ಮೋಹಿತ್ (ಮಂಡ್ಯ), ಪ್ರತಾಪ್ (ಮೈಸೂರು)3.
*ಗ್ರೀಕೊ ರೋಮನ್: 97+ಕೆಜಿ: ನಿಖಿಲ್ (ದಕ)1, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶೇಕ್ (ಮೈಸೂರು)2; 97 ಕೆಜಿ: ಕೃಷ್ಣ (ದಕ)1, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ (ಮೈಸೂರು)2, ಪರಮೇಶ್ (ಮೈಸೂರು)1, ಲೋಹಿತ್ ಗೌಡ (ಮೈಸೂರು)2, ಕುಶಾಲ್ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು), ವಿರಾಜ್ (ಉಡುಪಿ)3; 82 ಕೆಜಿ: ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ (ಮೈಸೂರು)1, ವಿಜಯೇಂದ್ರ (ಮೈಸೂರು)2, ನಂದ ಕೃಷ್ಣ (ದಕ)3; 77 ಕೆಜಿ: ರಾಕೇಶ್ ಎನ್ (ಮೈಸೂರು)1, ನಿಧಿನ್ (ದಕ)2, ಗಂಗರಾಜ್ (ಹಾಸನ)3, ಭರತ್ ಚಂದ್ರ (ಮೈಸೂರು)3; 72 ಕೆಜಿ: ತುಷಾರ್ ಗೌಡ (ಮೈಸೂರು)1, ನಂದನ್ ಗೌಡ (ಮೈಸೂರು)2, ಯುವರಾಜ್ (ಮೈಸೂರು), ವರುಣ್ (ಉಡುಪಿ)3; 67 ಕೆಜಿ: ಗುಡಪ್ಪ (ದಕ)1, ಗಂಗರಾಜ್ (ಮೈಸೂರು)2, ಸಾಗರ್ (ಮೈಸೂರು)3; 63 ಕೆಜಿ: ಶಶಿಕುಮಾರ್ (ದಕ)1, ಹರ್ಷ ಗೌಡ (ಮೈಸೂರು)2, ಸುಜಯ್ (ಉಡುಪಿ), ರಮೇಶ್ (ಮೈಸೂರು)3; 60 ಕೆಜಿ: ಮನೋಜ್ ಆರ್ಕೆ (ದಕ)1, ಪ್ರೀತಂ (ಮಂಡ್ಯ)2, ಅಭಿಷೇಕ್ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು), ಸನ್ವಿತ್ (ಉಡುಪಿ)3; 55 ಕೆಜಿ: ಧರ್ಮರಾಜ್ (ದಕ)1, ವಿಕಾಸ್ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು)2, ಹರ್ಷಿತ್ (ದಕ), ಆರ್ಯ (ಉಡುಪಿ)3.
*ಮಹಿಳೆಯರು: 76 ಕೆಜಿ: ಗಾಯತ್ರಿ (ಉಡುಪಿ)1, ಹೃಲೇಖಾ (ದಕ)2, ನವ್ಯಶ್ರೀ (ದಕ), ವಾತ್ಸಲ್ಯ (ಉಡುಪಿ)3; 72 ಕೆಜಿ: ಜಾನ್ವಿ (ದಕ)1, ಷಾಸ್ಯ (ದಕ)2, ಮಾನಸ (ಮೈಸೂರು)3; 68 ಕೆಜಿ: ಮಾನ್ಯಾ (ದಕ)1, ಚೈತ್ರಿಕಾ (ದಕ)2, ಅನುಷಾ (ಉಡುಪಿ), ಗೌರಿ (ಮೈಸೂರು)3; 65 ಕೆಜಿ: ಅದಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ (ದಕ)1, ಶಕೀರ (ದಕ)2, ಹರ್ಷಿಣಿ (ಉಡುಪಿ), ವರ್ಷಿತಾ (ಮೈಸೂರು)3; 62ಕೆಜಿ: ರೀತು (ಮೈಸೂರು)1, ಊರ್ಮಿಳಾ (ದಕ)2, ಸ್ಫೂರ್ತಿ (ದಕ)3; 59 ಕೆಜಿ: ಚಿತ್ರಾ (ದಕ)1, ತೇಜಸ್ವಿನಿ (ದಕ)2, ಮೇಘನಾ (ಉಡುಪಿ)3; 57 ಕೆಜಿ: ಚೈತನ್ಯಾ (ಮೈಸೂರು)1, ಅಂಜು ಶೆಟ್ಟಿ (ದಕ)2, ಪೂರ್ಣಿಮಾ (ಉಡುಪಿ), ಖುಷಿ (ದಕ)3; 55ಕೆಜಿ: ನಂದಿನಿ (ಮೈಸೂರು) 1, ರಿಷಾ (ಉಡುಪಿ)2, ಮೃದುಲಾ, ಮನ್ವಿತಾ (ದಕ)3; 53 ಕೆಜಿ: ಚಂದ್ರಿಕಾ (ದಕ)1, ಶ್ಯಾಮಲಾ (ದಕ)2, ಪ್ರೇಕ್ಷಾ (ಉಡುಪಿ), ಜೀವಿಕಾ (ಮೈಸೂರು)3; 50 ಕೆಜಿ: ದೀಕ್ಷಾ (ದಕ)1, ಯಶಸ್ವಿನಿ (ಮೈಸೂರು)2, ತ್ರಿವೇಣಿ (ದಕ), ಲಕ್ಷ್ಮಿ (ಮೈಸೂರು)3.
ವಾಲಿಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ ಚಾಂಪಿಯನ್: ಮಹಿಳೆಯರ ವಾಲಿಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡವನ್ನು ದ.ಕ.ಚಿನ್ನ ಸೋಲಿಸಿತು. ಮಹಿಳೆಯರ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನ 51-54 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ದುರ್ಗಾ ಭವಾನಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರೆ ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅವನಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗಳಿಸಿದರು. 48-50 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ.ಕ.ದ ಅನಶಿಗೆ ಚಿನ್ನ, ಉಡುಪಿಯ ಜಾಯ್ಲಿನ್ ನಥಾಲಿನ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಲಭಿಸಿತು. 45-48 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಚಿನ್ನ, ಕೊಡಗಿನ ಅರ್ಚನಾಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಲಭಿಸಿತು.