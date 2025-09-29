ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ
ಮಂಗಳೂರು, ಸೆ.29: ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಉದ್ಯಮಿ ಲುವಿಸ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪುನರಾಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕವಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಗಾಯಕ ಸುನಿಲ್ ಮೊಂತೆರೊ ಆಯ್ಕೆಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನವೀನ್ ಲೋಬೊ, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾ ಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಮಥಾಯಸ್, ನಾಟಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್, ರಾಹುಲ್ ಪಿಂಟೊ, ಸುಮೇಳ್ ರೈನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೇರನ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ರೊನಿ ಅರುಣ್, ಅಜಯ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಿಂಗ್ಸ್ಲೀ ನಜ್ರೆತ್, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ, ಸುಭಾಷ್ ಗೌಡ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟೀವನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹೊನ್ನಾವರ, ಜೀವನ್ ಸಿದ್ದಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಫಾ. ಮಿಲ್ಟನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಗೋವಾ, ಸಾಯಿಶ್ ಪನಂದಿಕಾರ್ ಗೋವಾ, ಲಿಯೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮುಂಬೈ, ಡಯಾನ್ ಡಿಸೋಜ ದುಬೈ, ಸುನಿಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಕತರ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಸುನಿಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಲಂಡನ್, ಹ್ಯಾರಿಯೆಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ (ಕಲಾಂಗಣ್ ಪಿರ್ಜೆಂತ್) ಮತ್ತು ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ (ಕಲಾಂಗಣ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ) ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವರು.
*ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರಿಕಾರ ದಿ.ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಅವರ ಕನಸಿನಂತೆ ಕೊಂಕಣಿಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಮುಗಿಲೆತ್ತರ ಏರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಈ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇ ಬುಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಇ ಲೈಬ್ರೆರಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಂದೇ ಛತ್ರದಡಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಇ-ಬೊಂಗ್ಸಾಳ್, ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಕೊಂಕಣಿ ಶೋ ಡೊಟ್ಕಾಮ್, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ತಿಂಗಳ ವೇದಿಕೆ, ಸುಮೇಳ್, ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್, ಮಾಂಡ್ ನಾಟಕ, ಸುರ್ ಸೊಭಾಣ್, ರಜಾ ಶಿಬಿರ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಯಮಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಎರಿಕ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯೊಳಗೆ ಜಗದಗಲದೊಳಗೆ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ 12 ದಿನ, 12 ಗಂಟೆ ಹಾಗೂ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕೊಂಕಣಿ ನಿರಂತರಿ; ಸಂಸಾರ್ ಸರಾಸರಿ ಎಂಬ ಗಾಯನದ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆಯ ತಯಾರಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.