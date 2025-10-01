ಜಮಾಅತೆ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಹಿಂದ್ನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಇಬ್ರಾಹೀಂ ಸಿಬ್ಗತುಲ್ಲ ನಿಧನ
ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಬಂದರ್ ಕಂದಕ್ ನಿವಾಸಿ, ಜಮಾಅತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಇಬ್ರಾಹೀಂ ಸಿಬ್ಗತುಲ್ಲ (82) ಬುಧವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದ ಸಾದುಲ್ಲಾ ಅವರ ಅಣ್ಣನಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಮಾಅತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಪತ್ನಿ, ಅನುಪಮ ಮಾಸಿಕದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಹ್ಸಿನ್, ಇಸ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮುನವ್ವರ್ ಸಹಿತ ಏಳು ಮಂದಿ ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧುಬಳಗವನ್ನು ಮೃತರು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.
