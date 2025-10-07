ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರಲ್ಲ: ಕಮಿಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಮಂಗಳೂರು: ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ದೇವರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಿಂತ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೂ ನೋವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಳ್ಳಾಲದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಭ್ಯ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ಶಾರದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಯಿತು. ದೇವರ ಮುಂದೆ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಅವರಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವೆಂದು ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಅವಾಚ್ಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ದೇವರಿಗಿಂತ ಜನರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಠಾಣೆಯ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಡಿಸಿಪಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಪಾತ್ರ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
307 ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಅದು ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯ, ಉಳ್ಳಾಲದ ಶಾರದಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಮೊಗವೀರರನ್ನು (ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮುಗ್ಧರು) ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಸಮುದಾಯದ ಶಿಕ್ಷಣ/ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳಿಗೂ ಮೊದಲು, ಆಯೋಜಕರು ಬಂದು ಸಮಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳ್ಳಾಲದ ಆಯೋಜಕರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದು ತಡರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಗೀತ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. (ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.) ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿಎಸ್ಐಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಕೋಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪಿಎಸ್ಐ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೂ ವಿಷಾದವಿತ್ತು. ಇದು ನಡೆದಿರುವ ವಾಸ್ತವ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ವಿವರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.