ಮಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ.ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ; ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ
ಮಂಗಳೂರು; ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅವಧಿಯನ್ನು( ಒಂದು ತಿಂಗಳಕಾಲ ) ಡಿ20ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಪಿ. ಎಲ್.ಧರ್ಮ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಅವರು ಇಂದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸಿ ಮಾತನಾ ಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಳಂಬ ದಿಂದಾಗಿ ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿ ಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.
ಆದುದರಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ.ಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅವಧಿ ಜು. 28ರಿಂದ ನ. 20ರ ತನಕ ಇದ್ದುದು ಈಗ ಡಿ. 20ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಿದೆ ಡಿ.29ರಂದು ಪ್ರಥಮ,ತೃತೀಯ ಹಾಗೂ ಐದನೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
*ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ:- ನಗರದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ಅನುಮೋಧಿಸಿದೆ.
*ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ದೃಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕ , ಪ್ರಭಾರ ಕುಲಪತಿಮತ್ತು ಕುಲಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಧನರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
*ಯು.ಜಿ.ಸಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಲಸಚಿವ ರಾಜು ಮೊಗವೀರ,ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಕುಲಸಚಿವ ಡಾ.ಎಚ್. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ,ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಪಂಚ ಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.