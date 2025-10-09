ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ: ಮೂವರ ಬಂಧನ
ಮಂಗಳೂರು, ಅ.9: ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಮೂವರನ್ನು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪದವಿನಂಗಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ಪದವು ನಿವಾಸಿ ವರುಣ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ (25) ಎಂಬಾತನನ್ನು , ಹಿಲ್ಸ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಬಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ನಿವಾಸಿ ಸಖಿಲ್ ಆಲಿ ಖಾನ್ (29) ಮತ್ತು ಪಡೀಲ್ ಮೈದಾನದ ಬಳಿ ರಾಹುಲ್ (22) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Next Story