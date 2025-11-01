ಮಂಗಳೂರು: ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ; ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಮಂಗಳೂರು: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತರು ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿ 3.83 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಂಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮೊಟರೋಲಾ ಕಂಪನಿಯ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅ.25ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ತಾನು ಮೋಟರೋಲಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ಎಂದು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೇ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತನಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಎಪಿಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 2,35,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಖಾತೆಯಿಂದ 1,48,000 ರೂ.ವನ್ನು ಹಂತವಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ.
ಎಪಿಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದ್ದು 3,83,000 ರೂ. ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಪರಿಚಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು 74ರ ಹರೆಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
