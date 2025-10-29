ಕೆ.ಎಸ್. ಹೆಗ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಐ ನೂತನ ಯಂತ್ರ '3- ಟೆಸ್ಲಾ' ಉದ್ಘಾಟನೆ
ನಿಟ್ಟೆ: (ಪರಿಗಣಿತ) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಹೆಗ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ ಐ ನೂತನ ಯಂತ್ರ '3- ಟೆಸ್ಲಾ' ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಿತು.
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಯಂತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎನ್ನುವ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಹೆಗ್ಡೆ ಪಾತ್ರವಾ ಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ 1.5 ಎಂಆರ್ ಐ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈಗ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಯಂತ್ರ '3-ಟೆಸ್ಲಾ' ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆದುಳು, ಬೆನ್ನು, ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯಿಲೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಈ ಯಂತ್ರ ಹಿಂದಿನ ಯಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಮನುಷ್ಯ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದ್ದರೆ ಆಸುಪಾಸು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಅರಿಯಲು ನೂತನ ಯಂತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಯಂತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿದೆ.
ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಟಿವಿ ಮೋನಿಟರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಆಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಗುಣ ತುಂಬಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ರಘುರಾಜ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಕುಲಾದಿಪತಿ ಡಾ.ಎಂ.ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಲಾಷೆ ರೋಗಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕೆ.ಎಸ್.ಹೆಗ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆ ಶೀಘ್ರ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾದಿಪತಿ ಎನ್.ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೂತನ ಯಂತ್ರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ ಸಹಕುಲಾದಿಪತಿ ವಿಶಾಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂ., ಕುಲಪತಿ ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್. ಮೂಡಿತ್ತಾಯ, ಕುಲಸಚಿವ ಡಾ.ಹರ್ಷ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ, ಕ್ಷೇಮಾ ಡೀನ್ ಡಾ.ಬಿ.ಸಂದೀಪ್ ರೈ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಡಾ.ಸುಮಲತಾ ಆರ್.ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.