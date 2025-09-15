ಮಿಲ್ಲತ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಅಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಶೇ.9 ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಘೋಷಣೆ
ಮಂಗಳೂರು, ಸೆ.15: ಮಿಲ್ಲತ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಅಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ 35ನೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯು ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಜಿ ಬಿ. ಇಬ್ರಾಹೀಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಜ್ಪೆ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹ್ಮಾನ್ ಸಖಾಫಿ ದುಆಗೈದರು.
ಸೊಸೈಟಿಯು ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭಾಂಶ ಹೊಂದಿದ ಕಾರಣ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶೇ.9 ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾ ಯಿತು. ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ ಎಂ., ಮುನೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ರತ್ನಾಕರ ರಾವ್, ನೂರ್ ಅಮೀನ್, ಶಾಹಿದಾ ಕೆ. ಸುದರ್ಶನ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸೊಸೈಟಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರೀತಿಕಾ ವರದಿ ವಾಚಿಸಿದರು.
