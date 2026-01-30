2026 ಇಂಡಿಯಾ ಎನರ್ಜಿ ವೀಕ್: ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಗೆ ಎರಡು ಎಫ್ಐಪಿಐ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಮಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಉನ್ನತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉದ್ಯಮದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಿಪಿಎಸ್ ಇ ' ಎ 'ವಿಭಾಗದ ಮತ್ತು ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಗಮದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ರಿಫೈನರಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆ ಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಂಆರ್ ಪಿಎಲ್), 2026 ರ ಇಂಡಿಯಾ ಎನರ್ಜಿ ವೀಕ್ (ಐಇಡಬ್ಲ್ಯು) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ (ಎಫ್ಐಪಿಐ) ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಸಿದೆ.
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರಂತರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, (ಎಂಆರ್ ಪಿಎಲ್) ಗೆ 2025 ರ (ಎಫ್ ಐ ಪಿಐ) ಇನ್ನೋವೇಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ (ತಂಡ) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಎಂಆರ್ ಪಿಎಲ್ ನ ಆರ್. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ತೈಲ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಯುವ ಸಾಧಕ (ಪುರುಷ) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ವಲಯ ದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.ಎಫ್ ಐ ಪಿಐ ವರ್ಷದ ನವೋದ್ಯಮಿ (ತಂಡ) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಎಂಆರ್ ಪಿಎಲ್ ನ ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುಂಡ್ಕೂರ್ ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ (ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ) ನಂದಕುಮಾರ್ ವೇಲಾಯುಧನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ನೀರಜ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.
ಇದುಭಾರತೀಯ ಇಂಧನ ವಾರ (ಐಇಡಬ್ಲ್ಯು) ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿದ್ದು, ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ಉದ್ಯಮ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ,ಮತ್ತು ಈ ಒಕ್ಕೂಟ ಭಾರತೀಯ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉದ್ಯಮದ ಒಕ್ಕೂಟ.ಭಾರತದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಉನ್ನತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ನೀತಿ ವಕಾಲತ್ತು, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಂಆರ್ ಪಿಎಲ್ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಾಗಿದೆ.ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಚಾಲಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸ್ಥಿರ ಗಮನವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಎಂಆರ್ ಪಿಎಲ್ ನ ಉನ್ನತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ:"ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಎಂಆರ್ ಪಿಎಲ್ ನ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿ ರುವ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷಮತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜನರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಹಾರಗಳು, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ ಐ ಪಿಐ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಎನರ್ಜಿ ವೀಕ್ನಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯು ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಇಂಧನ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ
ಭಾರತದ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಇಂಧನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಎಂಆರ್ ಪಿಎಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಇಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆ ಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.