ಅಲ್ ಖೈರ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ
ಸುರಲ್ಪಾಡಿ: ಅಲ್ ಖೈರ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಸುರಲ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪರ್ವೇಜ್ ಯಾಕೂಬ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಲ್ ಖೈರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮುಶ್ತಾಖ್ ಸಾದ್ ಅವರು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೈಕ್ ಮುಖ್ತಾರ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೈಕಬ್ಬಾ ಅಶ್ರಫ್, ಖಜಾಂಚಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಶರೀಫ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಮುಹಮ್ಮದ್, ಮಲ್ ಹರುಲ್ ಅವಾಕಿಫ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ, ಸುರಲ್ಪಾಡಿಯ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಫೀಕ್ ದರ್ಬಾರ್, ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಇಲ್ಯಾಸ್ ನಿಜಾಮಿ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕಲಂದರ್ ಬೀವಿ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಸ್ತಾದರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಪರ್ವೇಜ್ ಯಾಕೂಬ್ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ, ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಏಕತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
5ನೇ ತರಗತಿಯ ಮರಿಯಂ ಜುಹಾ ಅವರು ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಭಿಕರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಫಾತಿಮಾ ರಝಾ ಅವರು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಶಾಹಿಸ್ತಾ ಬಾನು ಅವರು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಪರ್ವೇಜ್ ಯಾಕೂಬ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಶ್ತಾಖ್ ಸಾದ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೈಕಬ್ಬಾ ಅಶ್ರಫ್, ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಇಲ್ಯಾಸ್ ನಿಜಾಮಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕಲಂದರ್ ಬೀವಿ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಹತ್ವ, ದೇಶಪ್ರೇಮ, ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಲ್. ಮಹಿಷಾ ಶಾದ್ (6ನೇ ತರಗತಿ) ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತು ನಾಯಕಿ ರುಷ್ದಾ ಬಾಜಿ (7ನೇ ತರಗತಿ) ಅವರು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಡ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಪಿರಮಿಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಸ್ತು, ತಂಡಭಾವನೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿತು.
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಅರಿವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಮಾರೋಪಗೊಂಡಿತು.