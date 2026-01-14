ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್: ಮಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ. ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ
ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 85ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ 2025-26ರ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ಕೂಟದ ಏಕೈಕ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ (ಪುರುಷ+ಮಹಿಳೆ) ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾದ 4x400 ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯಿತು. ಸಮಗ್ರ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ. 74 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾ ದತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬುಧವಾರ ಮೂರು ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 12 ಪದಕ ಜಯಿಸಿದರು.
ಆತಿಥೇಯ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ನಡೆದ ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮ ತಂದರು.
ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಭಾಗೀರಥಿ ಆಳ್ವಾಸ್ (ಸ್ವಾಯತ್ತ) ಕಾಲೇಜಿನ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾ ದತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೂಲತಃ ಉತ್ತಾರಖಂಡ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾನ್ ಹಳ್ಳಿಯವರು. 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಆಲ್ ಬಾಸ್ರಾ ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುನೀಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಶಿಷ್ಯೆ.
ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಉಜ್ವಲ್ ಚೌಧರಿ ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸ್ಸಾರ್ನ ಕೃಷಿಕ ರಾಜೀವ್ ಮತ್ತು ಬಬ್ಲಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ. ಅರವಿಂದ್ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಉಜ್ವಲ್ ಏಷಿಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗುರಿ ಹೊಂದಿ ದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಭಟ್ಕಳದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ಪುತ್ರ. ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
400 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಟದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಚಂಡೀಗಢ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಂ.ಎ. ಯೋಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಠಾಕೂರ್. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಅಮೀರ್ಪುರ್ ಕಂಗಾಡದ 24 ವರ್ಷದ ಅವರು, ಕೃಷಿಕರಾದ ದೇಸ್ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಾಯಾದೇವಿ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರಿ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ್ದಾರೆ.
ಫಲಿತಾಂಶ:
4x400 ಮೀಟರ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ರಿಲೇ: ಮಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ. (ರೇಖಾ, ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಸಾಕೇತ್ ಮಿಂಜ್, ಮನಿಷಾ) (3:24.83ನಿ..)ಪ್ರಥಮ, ಚಂಡೀಗಢ ಪಂಜಾಬ್ ವಿ.ವಿ. (ರೋಜ್ಯ್ಜತ್ ಸಿಂಗ್, ನಿತಿಶಾ, ಕುಲ್ವೀರ್ ರಾಮ್, ಕಾಜಲ್) (3:24.87 ನಿ.) ದ್ವಿತೀಯ, ಅಮೃತಸರ ಗುರುನಾನಕ್ ದೇವ್ ವಿ.ವಿ. (ರಾಧಾದೇವಿ, ನವ್ಯಾ, ಅಮೃತ್, ಸಚಿನ್) (3:25.86ನಿ.) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ: ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್:
1.ರವಿಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್, ಲಕ್ನೋ ವಿ.ವಿ. (1:06:52.42)
2.ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾಬನ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಶಿವಾಜಿ ವಿ.ವಿ. (1:07:13.04)-2
3.ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾ, ಉ.ಪ್ರ. ಜವಾನ್ಪುರ್ ವೀರ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿ.ವಿ. (1:07:24.44)-3.
ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್:
1.ಮೋಹನ್ ರಾಜ್, ಚೆನೈ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿ.ವಿ. (16.09ಮೀ.)
2.ವಿದ್ಯಾ ವಿಕಾಸ್, ಮಧುರೈ ಕಾಮರಾಜ್ ವಿ.ವಿ.(15.56) 3ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಎಂ., ಕೇರಳದ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ವಿ.ವಿ.(15.50)
ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ:
1ಉಜ್ವಲ್ ಚೌಧರಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ. (54.16ಮೀ.)
2.ಋತಿಕ್, ಮೊಹಾಲಿಯ ಚಂಡೀಗಢ ವಿ.ವಿ. (53.50ಮೀ.)
3.ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಮಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ. (53.35ಮೀ)
400 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಟ:
1.ಅಜಯ್ ಡಿ, ಚೆ ನ್ನೈನ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿ.ವಿ. (46.83ನಿ.)
2.ತರಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಪಟಿಯಾಲ ಪಂಜಾಬಿ ವಿ.ವಿ. (46.91ನಿ.)
3. ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಎಸ್.ಎಂ., ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (47.19ನಿ)
3000 ಮೀಟರ್ಸ್ ಸ್ಟೀಫಲ್ ಚೇಸ್:
1.ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ವಡೋದರಾ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾ ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿ.ವಿ. (8:45.94 ನಿ.)
2.ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಕೇರಳದ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ವಿ.ವಿ.(8:48.80ನಿ.)
3.ನವರತನ್, ಉ.ಪ್ರ. ಜವಾನ್ಪುರ್ ವೀರ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿ.ವಿ. (8:51.03ನಿ.)
ಡೆಕಥ್ಲಾನ್:
1.ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್., ಚೆನ್ನೈ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿ.ವಿ. (6872 ಅಂಕ)
2. ಹರೀಶ್, ಜೈನ್ ವಿ.ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು (6711)
3.ಚಮನ್ಜ್ಯೋತ್ ಸಿಂಗ್, ಮಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ. (6202)
ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ: ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್
1.ಭಾಗೀರಥಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (1:21:49.95-ಗಂ:ನಿ:ಸೆ)
2.ಮಾಯಾ, ಉತ್ತಾರಖಂಡ ಅಲ್ಮೋರಾದ ಸೋಬಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಜೀನಾ ವಿ.ವಿ. (1:22:13.44)
3. ಗಂಗಾ, ಮೀರತ್ ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ಸಿಂಗ್ ವಿ.ವಿ. (1:23:07.35)
400 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಟ:
1.ಪ್ರಿಯಾ ಠಾಕೂರ್, ಚಂಡೀಗಢ ವಿ.ವಿ. (53.33 ನಿ.)
2.ಅಂಜಲಿ, ರೋಹ್ತಕ್ ಎಂ.ಡಿಯು ವಿ.ವಿ.(54.05ನಿ.),
3.ಆಯುಷಿ, ಸಹರಾನ್ಪುರ್ ಮಾ ಶಾಕುಂಬರಿ ವಿ.ವಿ. (54.24ನಿ.)
3000 ಮೀಟರ್ಸ್ ಸ್ಟೀಫಲ್ ಚೇಸ್:
1.ದೇವ್ಕಾರ್ ಪ್ರಾಚಿ ಅಂಕುಶ್, ಮೊಹಾಲಿ ಚಂಡೀಗಢ ವಿ.ವಿ. (10:22.04 ನಿ.)
2.ಚಂಚಲ್, ಕಾನ್ಪುರ ಛತ್ರಪತಿ ಸಾಹುಜೀ ವಿ.ವಿ. (10:33.51 ನಿ.)-2
3.ಅಂಜು, ವಿಜಯವಾಡ ಕೆ.ಎಲ್. ವಿ.ವಿ. (10:35.20ನಿ.)
ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ:
1.ದೀಪಿಕಾ, ಮೊಹಾಲಿ ಚಂಡೀಗಢ ವಿ.ವಿ. (54.64 ಮೀ.)
2. ಜ್ಯೋತಿ, ಗುರುಕಾಶಿ ವಿ.ವಿ. (52.59ಮೀ)
3. ಪೂನಂ, ಮೊಹಾಲಿ ಚಂಡೀಗಢ ವಿ.ವಿ. (50.85 ಮೀ.)