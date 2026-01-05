AutoX Moodubidire 2026: ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್
ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: ಪಂಚರತ್ನ ಮೈದಾನನಲ್ಲಿ ನಡೆದ AutoX Moodubidire 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ಎರಡು ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗ, ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾತ್ಮಕತೆಯ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡುಬಂದಿತು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ರೇಸರ್ಗಳ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಸ್ರೂಟ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೃಢಪಡಿಸಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅತೀ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ರೇಸರ್ಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ. 4 ವರ್ಷದ ಸಯ್ಯದ್ ಅರ್ಸಲಾನ್, 8 ವರ್ಷದ ಅರ್ಷ್ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು 11 ವರ್ಷದ ಅಚಿಂತ್ಯ ಅವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇಳಿದ ದೃಶ್ಯ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಆಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಸಹ ರೇಸರ್ಗಳಿಗೆ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿತು.
ಈ ವರ್ಷದ AutoX Moodubidire 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ರೇಸಿಂಗ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಭಾವುಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ದಿವಂಗತ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ದಿವಂಗತ ರಂಜಿತ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ರ್ಯಾಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವೃತ್ತಿಪರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ರೇಸಿಂಗ್ಗೆ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಶಿಸ್ತು, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ರೇಸರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿವೆ.
ಎರಡು ಚಕ್ರ ವಿಭಾಗ – ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು
• AutoX Moodubidire 2026 – ಬೆಸ್ಟ್ ರೈಡರ್: ಅರುಣ್ ಟಿ
• 4 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ: ಸಯ್ಯದ್ ಅರ್ಸಲಾನ್
• 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಿಭಾಗ: 1) ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನುಮಾನ 2) ದೀಕ್ಷಿತ್ 3) ಸುರಜ್ ಜೆ ಕುಟ್ಟಿ
• 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಿಭಾಗ: 1) ಅರುಣ್ ಟಿ 2) ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನುಮಾನ 3) ಸಯ್ಯದ್ ಆಕಿಬ್
• ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಭಾಗ: 1) ಆಕಾಶ್ ಐತಾಳ್ 2) ಮೋಹಿತ್ 3) ಚೈತನ್ಯ
• ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಭಾಗ: 1) ಉದಯ್ 2) ಸಯ್ಯದ್ ದಾನಿಶ್ 3) ಸೌರವ್ ಗೌಡ
• ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ (2-ಚಕ್ರ): 1) ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 2) ಮಯೂರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ 3) ಮನೋಹರ್ ಬಿ ಎಲ್
• 11 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ: ಅಚಿಂತ್ಯ
• ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ (2-ಚಕ್ರ): 1) ಅರುಣ್ ಟಿ 2) ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನುಮಾನ 3) ದೀಕ್ಷಿತ್
• ಡಿ.ಕೆ – ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ: 1) ಸಂತೋಷ್ 2) ದೀಕ್ಷಿತ್ 3) ಚರಣ್
• ವಿದೇಶಿ ಬೈಕ್ ಕ್ಲಾಸ್: 1) ಇಶಾನ್ ಪೂಜಾರಿ 2) ಸಯ್ಯದ್ ದಾನಿಶ್
• ನೊವಿಸ್ ವಿಭಾಗ: 1) ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನುಮಾನ 2) ಮುಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ 3) ಶೇಖ್ ಆಮನ್
ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ವಿಭಾಗ – ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು
• 800 ಸಿಸಿ ವರೆಗೆ: 1) ಎಂ.ಡಿ. ತಲ್ಹಾ 2) ರೋಹನ್ ಬನ್ಸಾಲ್ 3) ಶ್ರೀವತ್ಸ ಎಚ್
• 1200 ಸಿಸಿ ವರೆಗೆ: 1) ಸಯ್ಯದ್ ಸಲ್ಮಾನ್ 2) ಫೈಜ್ ಅಹ್ಮದ್ / ಚಿರಂತ್ ಜೈನ್ 3) ಚಿರಂತ್ ಮುಡಲಂಬ
• 1400 ಸಿಸಿ ವರೆಗೆ: 1) ಸಯ್ಯದ್ ಸಲ್ಮಾನ್ 2) ರಿಷಬ್ ಬಿಕೆ 3) ಪೂರ್ಣೇಶ್
• 1650 ಸಿಸಿ ವರೆಗೆ: 1) ಸಯ್ಯದ್ ಸಲ್ಮಾನ್ 2) ಅಜೀಮ್ 3) ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಹಿಲ್
• ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ (4-ಚಕ್ರ): 1) ಅಜೀಮ್ 2) ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೀಶಾನ್ 3) ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಹಿಲ್
• ಡೀಸೆಲ್ ಓಪನ್: 1) ಫಜೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ 2) ಪ್ರದೀಪ್ 3) ಸಂಜೀತ್ ಜೈನ್
• ಎಸ್ಯುವಿ ಓಪನ್: 1) ಪ್ರದೀಪ್ 2) ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಿಜಾರ್ 3) ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಿಕೆ
• ಸ್ಟಾಕ್ ಓಪನ್: 1) ರಿಷಬ್ ಬಿಕೆ 2) ಪೂರ್ಣೇಶ್ 3) ಫಜೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್
• ಜಿಪ್ಸಿ ವಿಭಾಗ: ಅಶ್ವಿನ್ ದಾಸ್
• ಅಮೆಚೂರ್ ವಿಭಾಗ: 1) ಚಿರಂತ್ ಜೈನ್ 2) ಅಜೀಮ್ 3) ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ
• ಲೇಡೀಸ್ ವಿಭಾಗ: 1) ಮೆಹಬೂಬಾ ನಜೀರ್ 2) ಅನಿಷಾ ಸಾಧನಾ 3) ರಮ್ಯಾ ಅಶ್ವಿನ್ ನಾಯಕ್
• ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ (4-ಚಕ್ರ): 1) ಫಜೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ 2) ಪ್ರದೀಪ್ 3) ಫಹಾದ್ ಶೇಖ್
• AutoX Moodubidire 2026 – ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್: ಸಯ್ಯದ್ ಸಲ್ಮಾನ್
ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ
ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವು ಪಂಚರತ್ನ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ (ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು) ಹಾಗೂ ಪಂಚರತ್ನ ಗ್ರೂಪ್ನ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
TASC ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕುಲದೀಪ್ ಎಂ ಜೈನ್, ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮಾ, ಅಭಿಜೀತ್ ಎಂ, ಪ್ರತಾಪ್ ಕುಮಾರ್, ಆರಿಫ್, ಅರ್ಷಾದ್, ರಿಜ್ವಾನ್, ಇಮ್ರಾನ್, ಫಹಾದ್, ಗಫೂರ್ ಮತ್ತು ಶಾಮಿಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇತರ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೂಸಾ ಶೆರಿಫ್, ಅಶ್ವಿನ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ BACನ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷಯ್ ಕೆ ಜೈನ್ ಸೇರಿದ್ದರು.
ದಿವಂಗತ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋ ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ರಂಜಿತ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಗೌರವಭರಿತ ಹಾಗೂ ಭಾವುಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೆಂಗಪ್ಪ ಎಡಿ, Aadyaa Communications ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರು, ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ರೇಸರ್ಗಳು, ಆಯೋಜಕರು, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು, ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ AutoX Moodubidire 2026 ಅನ್ನು ಮಹಾ ಯಶಸ್ಸಾಗಿಸಿದ ಸಮೂಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.