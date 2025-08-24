ಬರಕಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚಕ ಇಂಟರ್-ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ "ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್" ಆಯೋಜನೆ
ಮಂಗಳೂರು : ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಡ್ಯಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬರಕಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಂಟರ್-ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ "ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ – ದಿ ಅರೀನಾ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ಸ್" ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿತು, ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮೂಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿತು. ದಿನವಿಡೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಆಲ್ ಫುರ್ಕಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೆ, ಆಲ್ ಇಬಾದ ಸ್ಕೂಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ತಂಡ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯುಕೆಯ ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಮಾಫಾಝಾ ಶರ್ಫುದ್ದೀನ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ತರಬೇತುದಾರ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞ ಮೊಹಿದಿನ್ ಸಿ.ಎಚ್. ಅವರು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಬರಕಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನರ್ಗೀಸ್ ಅಶ್ರಫ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ತಂಡಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಆತಿಥೇಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ, ಬರಕಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಶಾಲೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ .
ಬರಕಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನನ್ನ ಪೂರ್ವ-ಕೆಜಿ ಯಿಂದ ಡಿಗ್ರಿವರೆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ (ಪಿಯುಸಿ), ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ಡಿಗ್ರಿ) ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು NEET integrated ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು NEET ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.