ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರ ಮಂಗಳೂರು: Numbeo ವರದಿ
ಮಂಗಳೂರು: ಜಾಗತಿಕ ಡೇಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನಂಬಿಯೊ (Numbeo) ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 2025ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರವು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರವೆಂಬ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
74.2 ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳೂರು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 49ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ನಗರದ ಈ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಯಾಂಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಡಿಮೆ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗ್ರಹಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳೂರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಇತರ ನಗರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.
►ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಇತರ ನಗರಗಳು
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ವಡೋದರಾ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಸೂರತ್ ನಗರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು, ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಜೈಪುರ, ನವಿ ಮುಂಬೈ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಚೆನ್ನೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢ ನಗರಗಳು ಭಾರತದ ಅಗ್ರ 10 ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿಯು 59.03 ಅಪರಾಧ ಸೂಚ್ಯಂಕದೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದಿಲ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ನೋಯ್ಡಾ ಮತ್ತು ಘಾಝಿಯಾಬಾದ್ ಕೂಡ ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೀದಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ.
►ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರಣ
ದೇಶದ ನಗರಗಳ ಈ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 55.8 ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 67ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ ಅಬುಧಾಬಿಯು ಸತತ ಒಂಭತ್ತನೇ ವರ್ಷವೂ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರ ಎಂಬ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ನಂಬಿಯೊ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಳಕೆದಾರರು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಗ್ರಹಿಕೆ, ಅಪರಾಧಗಳ ಕುರಿತಾದ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾಪನವಾಗಿದೆ.