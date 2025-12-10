ಮಂಗಳೂರು | ಡಿ.19-20: ಪಶುಪಾಲನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ
ಮಂಗಳೂರು,ಡಿ.10: ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಸಕ್ತ ರೈತರಿಗೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೇತಿ ಡಿ.19-20 ಮತ್ತು ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೇತಿ ಡಿ.29-30ರಂದು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಸಕ್ತ ರೈತರು ಆಯಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ದೂ.ಸಂ: ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು-9243306956/0824-2950369, ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು-9880424077, ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು- 8971024282, ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಾಲೂಕು- 7204271943, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು- 9448253010, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು- 9481963820, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು-9483920208, ಕಡಬ ತಾಲೂಕು-9483922594, ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು- 9844995078ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ(ಆಡಳಿತ) ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
