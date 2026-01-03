ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ; ಕೈಲಾಸ್ ಕೇರ್ ರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾದ ಕೈಲಾಸ್ ಕೇರ್ ಅವರಿಂದ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಬೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಜನತ್ಸೋಮವನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಮನವನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಮೂಡಬಿದಿರೆಯ ಆಳ್ವಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಬೃಹತ್ ಜನಸ್ತೋನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಕೈಲಾಸ್ ಕೇರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಐವನ್ ಡಿ ಸೋಜ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಎಚ್.ವಿ, ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜು ಕೆ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಲ್ಟ್ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಟ ಝಾಹಿದ್ ಖಾನ್, ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
