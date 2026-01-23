ನಿಟ್ಟೆ: 'ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್' ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಕಾರ್ಕಳ: ನಿಟ್ಟೆ ಮಹಾಲಿಂಗ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಸ್ಮಾರಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಐಇಇಇ ಎಂಟಿಟಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಾಖೆಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಯೋಗ ದೊಂದಿಗೆ" ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು - 5ಜಿಯಿಂದ 6ಜಿ ಕಡೆಗೆ ಹಾದಿ" ಕುರಿತು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಒ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಡಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ (ಎಲ್ಆರ್ಡಿಇ) 'ಜಿ' ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಇಇಇ ಎಪಿ/ಎಂಟಿಟಿ-ಎಸ್ ಜಂಟಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಅಶುತೋಷ್ ಕೇದಾರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ವೈರ್ ಲೆಸ್ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ರಾಡಾರ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಕ ಅನುಭವದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಜಾಗತಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಶೋಧನೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಐಇಇಇಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ನಿಟ್ಟೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ನಿರಂಜನ್ ಎನ್. ಚಿಪ್ಲುಂಕರ್ ಅವರು, ಸುಧಾರಿತ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 5ಜಿ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು 6ಜಿ ಕಡೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಭವಿಷ್ಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ-ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಯೋಗದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆರ್.ವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ. ಮಹೇಶ್ ಎ, ಕಾಲೇಜಿನ ಐಇಇಇ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಡಾ. ವಾಸುದೇವ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಐಇಇಇ ಎಂಟಿಟಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕ ಅದ್ವೈತ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಐಇಇಇ ಎಂಟಿಟಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ.ಪರ್ವೀಜ್ ಶರೀಫ್ ಬಿ.ಜಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಬಗೆಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉಪನಾಯಕ ಫರಾನ್ ವಂದಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಧನುಶ್ರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರವು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರ ಆಕರ್ಷಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಡಾ. ಅಶುತೋಷ್ ಕೇದಾರ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ; ಡಾ. ಸುಕೋಮಲ್ ಡೇ, ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಐಐಟಿ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಐಇಇಇ ಎಪಿ-ಎಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಕೇರಳ ವಿಭಾಗ; ಡಾ. ಗೌತಮ್ ಸಿಂಹ, ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಎಂಐಟಿ ಮಣಿಪಾಲ; ಡಾ.ಜಿ.ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಐಐಟಿ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್; ಡಾ.ಮಹೇಶ್ ಎ, ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಆರ್.ವಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು; ಗಿರೀಶ್ ಬಾಳಿಗ, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಕೀಸೈಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು; ಡಾ.ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಎಂಐಟಿ ಮಣಿಪಾಲ್; ಮತ್ತು ಡಾ. ಪರ್ವೀಜ್ ಶರೀಫ್ ಬಿ.ಜಿ, ಬೋಧಕ ಸಲಹೆಗಾರ, ಎಂಟಿಟಿಎಸ್ ಎಸ್ಬಿಸಿ, ನಿಟ್ಟೆ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.