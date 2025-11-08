ಪಣಂಬೂರು: ವಾರೀಸುದಾರರಿಲ್ಲದ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ; ಗುರುತು ಪತ್ತೆಗೆ ಮನವಿ
ಪಣಂಬೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಮೀನಕಳೀಯ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ 45-50 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡಸಿನ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ವಾರೀಸುದಾರರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮೃತದೇಹದವನ್ನು ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವೆಸ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡಸಿನ ಚಹರೆ: ಪ್ರಾಯ ಸುಮಾರು 45-50, ಎತ್ತರ 5.5 ಅಡಿ, ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು, ಎಣ್ಣೆ ಕಪ್ಪು ಮೈ ಬಣ್ಣ, ಅರ್ಧ ಬೋಳು ತಲೆ, ಎಡ ಕೆನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಚ್ಚೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಜಾಕಿ ಚಡ್ಡಿ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಚಹರೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಲ್ಲಿ ಪಣಂಬೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಫೋ: 0824-2220530, ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಮೊಐಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9480805355, ಅಥವಾ 0824-2220800ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಪಣಂಬೂರು ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲೀಮ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Next Story