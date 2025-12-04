ಸೋಮೇಶ್ವರ : ಉಚ್ಚಿಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಗಮ
ಉಳ್ಳಾಲ : ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 1978ರ ತಂಡದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪುನರ್ಮಿಲನ ಮತ್ತು ಸದಾಶಿವ ಸರ್ ಅವರ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವು ಕೋಟೆಕಾರಿನ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನ. 29 ರಂದು ನಡೆಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಘಟಕರು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಭೆಯು ಕೇವಲ ಭೂತಕಾಲದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜೀವಮಾನದ ಬಂಧನಗಳ ಮರು ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವ ಸರ್ ಅವರು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು.
