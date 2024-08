ಮುಂಬೈ: ಹಾಜಿ ಅಲಿ ದರ್ಗಾದ ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ 1.21 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಸೀದಿಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.



ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಾಜಿ ಅಲಿ ದರ್ಗಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸುಹೈಲ್ ಖಂದ್ವಾನಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದರ್ಗಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಛಾದರ್‌ ಅನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಖಂದ್ವಾನಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

“ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಜಿ ಅಲಿ ದರ್ಗಾದ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ನವೀಕರಣದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, 1.21 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

