ಪ್ಯಾರಿಸ್: ಭಾರತದ ಮುಂಚೂಣಿ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ವೀಕ್ಷಕರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ಹಾಗೂ ಅ್ಯಪ್ ಗೆ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಅಂಶ ಬಯಲಾಗಿದೆ.



ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂವಹನ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕ್ಲಾವ್, ಶುಕ್ರವಾರ 27.3 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಪ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತೀಯರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಸತತ ಎರಡನೆ ಬಾರಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಲು ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Olympics Web & App has reached 273 million users for Paris 2024, with the highest number of users from India during these Games yesterday, driven by their 4th and 5th medals from Neeraj Chopra and the Men’s hockey team.



The Olympics launched two dedicated WhatsApp channels…