ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ಹಲವು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಾರು ಢಿಕ್ಕಿ : ನಾಲ್ವರು ಮೃತ್ಯು, ಮೂವರಿಗೆ ಗಾಯ
Photo | Screengrab/X
ಥಾಣೆ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಥಾಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಬರ್ ನಾಥ್ ಪಟ್ಟಣದ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ಕಾರೊಂದು ಹಲವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಢಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ನಾಲ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟು, ಮೂವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಬರ್ ನಾಥ್ ಪಟ್ಟಣದ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಢಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಢಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರನೋರ್ವ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕೆಳಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಮೂವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
Horrific accident on Ambernath's flyover bridge, Four dead, three injured after car hits some two-wheelers on a flyover in Maharashtra's Thane district.#Maharashtra #Ambernath #flyover #Horrific #accident #Thane pic.twitter.com/4zKeHaGkE2— mishikasingh (@mishika_singh) November 21, 2025