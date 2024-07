ಆಲಿಗಢ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಶಂಕಿತ ಗೋ ಸಾಗಾಟದಾರರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾದ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಿಡಿದ ಗುಂಡು ತಲೆಗೆ ಹೊಕ್ಕು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೇಬಲ್‌ ಯಾಕೂಬ್ ಎಂಬುವವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಲಿಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಗುಂಡೇಟು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜೀವ್ ಅವರ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಿಸ್ತೂಲ್‌ನಿಂದ ಸಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜೀವ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗುಂಡು ಸಿಡಿದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪಿಸ್ತೂಕಿನಿಂದ ಸಿಡಿದಿರುವ ಗುಂಡು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜೀವ್ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೇಬಲ್‌ ಯಾಕೂಬ್ ಅವರ ತಲೆಗೆ ತೂರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

A jammed pistol - accidentally got fired- pierced SIs abdomen and hits Yqaoobs head ,so what must have Yaqoob body position at the time of fire ???? ? I am sure inquiry will be done. https://t.co/OfFTszZgRu