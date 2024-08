ಮುಂಬೈ: ನಕಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಓಆರ್‌ಎಸ್, ಪನೀರ್ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ನಕಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಕೋಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ʼಝೀ 24 ತಾಸ್ʼ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಭಾಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‍ನಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಕೋಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಇವರು 250 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಮನೆಗೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಸುಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಕತ್ತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದದ್ದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಿಳಿಯ ಲೇಪನವಿದ್ದ ಸಿಮೆಂಟ್ ತುಂಡು. ಇಂಥ ನಕಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನತೆಯನ್ನು ದಿಕ್ಕುತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ಎಂದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಆಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

सीमेंट से बना लहसुन



A shocking case has come to light from Maharashtra's Akola, where some hawkers are cheating people by selling fake garlic, which were found to be made of cement.pic.twitter.com/fL4WNzoYpx