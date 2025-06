ಗುರುಗ್ರಾಮ: ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ದುರಂತ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮೈದಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಐಎಸ್ಎಟಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆದಿರುವುದು ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಈ ಪಾರ್ಟಿಯ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆನ್ನಿಗೇ ಎಐಎಸ್ಎಟಿಎಸ್ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ಇಬ್ಬರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ತರಬೇತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ತನ್ನ ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.

ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಮೈದಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಮೂಲದ ಎಐಎಸ್ಎಟಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಗುರುಗ್ರಾಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 26ರಂದು ಪಾರ್ಟಿಯೊಂದನ್ನು ಆಯೋಜಸಿತ್ತು. ಈ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ವ್ಯಾಪಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.

Air India Fires Four Executives After Video of Dancing Staff Goes Viral Days After AI 171 Crash (Reports)



Air India has reportedly fired several SATS Services (AISATS) employees after a clip showing staffers from the airport services management firm dancing spread across the… pic.twitter.com/pt7RIm4R2K