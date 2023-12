ಮುಂಬೈ: ಐಐಟಿ-ಬಾಂಬೆಯಿಂದ 1998ರಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬದ ಪುನರ್ಮಿಲನ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾವು ಕಲಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 57 ಕೋ.ರೂ.ಗಳ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.



ಇದು ಒಂದೇ ವರ್ಗದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಯೋಜಿತ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು,1971ರ ತರಗತಿಯು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ 41 ಕೋ.ರೂ.ಗಳ ದೇಣಿಗೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರರೋರ್ವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಡಿ ಅನುಪಮ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ,ಸಿಲ್ವರ್ ಲೇಕ್ನ ಎಂಡಿ ಅಪೂರ್ವ ಸಕ್ಸೇನಾ,ಗೂಗಲ್ ಡೀಪ್ಮೈಂಡ್ನ ಎಐ ಸಂಶೋಧಕ ದಿಲೀಪ ಜಾರ್ಜ್,ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಅಮೆರಿಕಾಸ್ ಚೀಫ್ ಗ್ರೋಥ್ ಆಫೀಸರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣನೀಯ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

1998ರ ತರಗತಿಯು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ನಿಧಿಯು ಐಐಟಿ-ಬಾಂಬೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.

The Class of 1998 pledges Rs. 57 crores towards IIT Bombay - highest by a silver jubilee batch!

The funds raised by the Class of 1998 will help the Institute support key academic projects and the research landscape at IIT Bombay. pic.twitter.com/z4rVRCp6Ts