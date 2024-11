ವಿಜಯವಾಡ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ವಿಜಯವಾಡದ ಪ್ರಕಾಶಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನಿಂದ ಶ್ರೀಶೈಲಂವರೆಗೆ ʼಸೀಪ್ಲೇನ್ʼ(ಜಲ ವಿಮಾನ) ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಹಾರಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲಂನಿಂದ ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕೆ ಸೀ ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

Water-based aviation has taken off in Andhra Pradesh! Enjoyed an inaugural seaplane journey from Vijayawada’s Prakasam Barrage to Srisailam. This flight marks a new milestone for Andhra Pradesh, adding a new dimension to our aviation landscape. The swift 45-minute service will… pic.twitter.com/t9bHhdwjPB