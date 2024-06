ಚೆನ್ನೈ : ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮೇಕೆಯೊಂದರ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕ ಖಂಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಯಾರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತತ್ಕ್ಷಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ವೀಡಿಯೊದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು, ಡಿಎಂಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತನ್ನ ಬಳಿ ಬರಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಜೆಪಿಯ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರ ನಾರಾಯಣ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ತನ್ನ ‘ಎಕ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ‘ಎಕ್ಸ್’ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

‘‘ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಕೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಿರುವುದು, ಅವರ ಸೋಲನ್ನು ಸಂಭ್ರವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೆದರುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ’’ ಎಂದು ತ್ರಿಪಾಠಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

DMK supporters celebrated their win by publicly slaughtering a goat with Annamalai's picture on it. This barbaric act shows the true face of the anti-Sanatan I.N.D.I Alliance. Imagine how they’ll treat Hindus if they gain power? pic.twitter.com/0BG0jeWRYv

Celebrating the setback for TN BJP Chief @annamalai_k in #Coimbatore #TamilNadu, #DMK cadre parade a goat (hinting at #Annamalai ) at their party HQ in #chennai



DMK had earlier said it would be "Goat Biriyani" in Coimbatore..



(BJP State Prez is 2nd and trails by 24K votes) pic.twitter.com/Gc00Xsu3Qv